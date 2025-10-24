Applique murale Liane

L'applique murale Philips Hue Liane au design épuré est à une vraie championne. Elle a remporté le prix du design 2019. Ce superbe luminaire mural blanc avec lampe LED Ambiance White and Color intégrée crée une atmosphère parfaite avec un choix de 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Vous pouvez allumer et éteindre son éclairage indirect, atténuer et changer les couleurs via l'app Philips Hue Bluetooth à partir du smartphone ou de la tablette. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.