Applique murale Sana

L'applique murale noire Philips Hue Sana avec cordon et fiche produit un effet lumineux indirect. Elle est équipée d'une lampe LED Ambiance White and Color offrant 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. L'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette vous permet d'allumer et d'éteindre facilement la lampe, de l'atténuer et de changer de couleur. Vous souhaitez encore plus de fonctionnalités d'éclairage intelligent ? Connectez alors le luminaire au Philips Hue bridge et personnalisez les scènes d'éclairage, la minuterie et bien plus encore. Créer une ambiance devient un jeu d'enfant!