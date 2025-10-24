Aide
Black circular wall lamp with a matte finish, featuring a compact ring shape and a visible power cord at the base.

Applique murale Sana

L'applique murale noire Philips Hue Sana avec cordon et fiche produit un effet lumineux indirect. Elle est équipée d'une lampe LED Ambiance White and Color offrant 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. L'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette vous permet d'allumer et d'éteindre facilement la lampe, de l'atténuer et de changer de couleur. Vous souhaitez encore plus de fonctionnalités d'éclairage intelligent ? Connectez alors le luminaire au Philips Hue bridge et personnalisez les scènes d'éclairage, la minuterie et bien plus encore. Créer une ambiance devient un jeu d'enfant!

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Aluminium

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay