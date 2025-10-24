Aide
Sana wall lamp, circular shape, white color, matte finish, mounted on wall with visible cord and base attachment.

Applique murale Sana

L'applique murale blanche Philips Hue Sana est équipée d'un cordon. Elle peut donc être utilisée partout où il y a une prise à proximité. L'effet d'éclairage indirect de l'éclairage LED White and Color Ambiance, avec 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs, permet de créer facilement une ambiance parfaite. Avec son design arrondi, cette applique accroche le regard dans tous les intérieurs. L'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette vous permet d'allumer et d'éteindre facilement la lumière, de l'atténuer et d'en changer la couleur. En connectant la lampe au Philips Hue bridge, vous accédez à des fonctionnalités d'éclairage encore plus intelligentes, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
