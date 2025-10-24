Extension Lightstrip Plus V3
La source lumineuse la plus flexible qui soit. Augmentez la longueur du Philips Hue Lightstrip Plus grâce à ces extensions de 1 mètre pour grandes surfaces. Donnez-lui la forme de votre choix, attachez-le à toute surface solide et bénéficiez d'un puissant flux lumineux.
Le prix actuel est 24,95 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- Extension de 1 mètre
- 1 x connecteur d'angle inclus
- Éclairage blanc et coloré
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Silicone