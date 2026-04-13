Grande borne d'éclairage extérieure Impress
Le prix actuel est 148,49 €, le prix d'origine est 164,99 €
Le prix actuel est 148,49 €, le prix d'origine est 164,99 €
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À propos du Grande borne d'éclairage extérieure Impress
Profitez des 16 millions de couleurs disponibles pour rehausser la beauté de votre jardin, ou faites-en un usage plus fonctionnel pour l’éclairage des chemins. L’unité de base Impress offre un point lumineux et tous les câbles/l’alimentation électrique dont vous avez besoin pour vous lancer. Nécessite un pont Hue.
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- LED intégrée
- Éclairage blanc et coloré
- Système basse tension - unité de base
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8718696171745
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Verre
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25.000
Options/accessoires inclus
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- ≥80
- Temp. de couleur
- 2000-6500 K
Divers
- Conçu spécialement pour
- Jardin, Patio
- Type
- Borne/lampadaire
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8718696171745
- Poids net
- 2,67 kg
- Poids brut
- 2,94 kg
- Hauteur
- 455 mm
- Longueur
- 155 mm
- Largeur
- 225 mm
- Code 12NC
- 915005766501
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 2,670 kg
- Longueur du câble
- 600
- Hauteur totale
- 400 mm
- Longueur totale
- 100 mm
- Largeur totale
- 100 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Couleur de lumière
- Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance électrique
- De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Puissance de l'ampoule incluse
- 8 W
- Puissance max. ampoule de rechange
- 8
- Code IP
- IP44
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Nombre de sources lumineuses
- 2
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- iOS, Android
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Dismantle Instructions