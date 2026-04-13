Grande borne d'éclairage extérieure Impress

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Grande borne d'éclairage extérieure Impress
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À propos du Grande borne d'éclairage extérieure Impress

Profitez des 16 millions de couleurs disponibles pour rehausser la beauté de votre jardin, ou faites-en un usage plus fonctionnel pour l’éclairage des chemins. L’unité de base Impress offre un point lumineux et tous les câbles/l’alimentation électrique dont vous avez besoin pour vous lancer. Nécessite un pont Hue.

  • Hue White and Color Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • LED intégrée
  • Éclairage blanc et coloré
  • Système basse tension - unité de base
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

Inspiration éclairage

Découvrez d’autres façons d’utiliser les lumières intelligentes Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue

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