Profitez des 16 millions de couleurs disponibles pour rehausser la beauté de votre jardin, ou faites-en un usage plus fonctionnel pour l’éclairage des chemins. L’unité de base Impress offre un point lumineux et tous les câbles/l’alimentation électrique dont vous avez besoin pour vous lancer. Nécessite un pont Hue.

Hue White and Color Ambiance

Hue Bridge requis

LED intégrée

Éclairage blanc et coloré

Système basse tension - unité de base

Commande intelligente avec pont Hue Bridge*