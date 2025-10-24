GU10 - smart spotlight
Faites entrer la couleur dans votre maison avec le spot LED GU10 de Philips Hue. Ce spot white and colour ambiance avec ses 16 millions de couleurs et ses 50 000 nuances de blanc offre tout ce qu'il faut pour donner à votre maison un tout nouveau look. Vous pouvez commander le spot via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 59,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58