Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance GU10 - smart spotlight

GU10 - smart spotlight

Faites entrer la couleur dans votre maison avec le spot LED GU10 de Philips Hue. Ce spot white and colour ambiance avec ses 16 millions de couleurs et ses 50 000 nuances de blanc offre tout ce qu'il faut pour donner à votre maison un tout nouveau look. Vous pouvez commander le spot via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Éclairage blanc et coloré
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    50x58

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay