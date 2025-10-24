Faites entrer la couleur dans votre maison avec le spot LED GU10 de Philips Hue. Ce spot white and colour ambiance avec ses 16 millions de couleurs et ses 50 000 nuances de blanc offre tout ce qu'il faut pour donner à votre maison un tout nouveau look. Vous pouvez commander le spot via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.