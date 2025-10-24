Faites entrer la couleur dans votre maison avec ces deux Philips Hue spots LED GU10. Ces spots white and colour ambiance avec 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de blanc offrent tout ce qu'il faut pour donner à votre maison un tout nouveau look. Vous pouvez commander les spots via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.