GU10 - smart spotlight
Faites entrer la couleur dans votre maison avec ces deux Philips Hue spots LED GU10. Ces spots white and colour ambiance avec 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de blanc offrent tout ce qu'il faut pour donner à votre maison un tout nouveau look. Vous pouvez commander les spots via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 99,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58