GU10 - smart spotlight
Offrant des millions de nuances de lumière blanche et colorée, cette ampoule LED connectée GU10 crée instantanément une ambiance dans n'importe quelle pièce de votre maison.
Le prix actuel est 64,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58