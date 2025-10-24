Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Guirlandes lumineuses Festavia

Exclusif

Guirlandes lumineuses Festavia

Avec 250 mini LED connectées sur un cordon de 20 mètres, les guirlandes lumineuses Festavia constituent la décoration parfaite pour votre intérieur. Créez un dégradé de couleur sur toute la guirlande ou utilisez une seule couleur pour obtenir un résultat plus traditionnel.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • 250 LED couleur connectées
  • Câble de 20 mètres
  • Cordon noir
  • Bloc d’alimentation inclus
  • Conçu pour un usage intérieur uniquement.
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Synthétique

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

Dimensions et poids de l’emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay