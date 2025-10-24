Aide
Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Kit de démarrage: 2ampoules connectées B22 (1100) + bouton connecté

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées B22 (1100) + bouton connecté

Ajoutez une couleur d’ambiance à n'importe quelle pièce grâce au kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance B22. Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter d’une multitude de fonctionnalités. Le contrôle s'effectue via l'application, la voix ou le bouton intelligent inclus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Durée de vie ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Contrôle par Smart Button
  • Philips Hue Bridge inclus
  • Éclairage blanc et coloré
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60 x 109

Design et finition

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay