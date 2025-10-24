Kit de démarrage E27
Ajoutez de la couleur ambiante à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage blanc et couleurs Philips Hue. Ce kit comprend trois ampoules couleur intelligentes E27, le pont Hue et l'interrupteur de variation. Prenez le contrôle de vos lumières et découvrez une infinité de fonctions intelligentes.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- 3 x ampoules E27
- Éclairage blanc et coloré
- Interrupteur avec variateur inclus
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110