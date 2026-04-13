Lampadaire dégradé Signe
Le prix actuel est 299,99 €
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À propos du Lampadaire dégradé Signe
Le lampadaire dégradé Signe allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Placez son design minimaliste et ultra-fin à la verticale contre un mur du salon, de la chambre ou du bureau, branchez-le et laissez sa lumière mettre en valeur les éléments de la pièce. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez sans effort entre des tons blanc chaud pour créer une ambiance relaxante et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer l'ambiance souhaitée. Le lampadaire dégradé Signe, fabriqué en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle connecté, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.
- Blanc et dégradé de couleurs
- Effets d'éclairage de façade
- Gradation ultra-faible à 0,1 %
- Profil ultra-fin
- Finition aluminium noir
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103149589
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Aluminium
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Durée de vie nominale
- 25.000
- Plage de température ambiante
- +5 à +35 °C
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Portable
- Non
- Type de fiche
- Type C, Type G
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 360
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 90
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 127,5
Divers
- Conçu spécialement pour
- Bureau à domicile, Séjour, Bureau d'étude
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103149589
- Poids net
- 0,92 kg
- Poids brut
- 2,25 kg
- Hauteur
- 138 mm
- Longueur
- 1.906 mm
- Largeur
- 177 mm
- Code 12NC
- 929004322301
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,1
- Puissance
- 20
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 20
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2.500
- Hauteur totale
- 1.795 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Diamètre
- 22 mm
- Techno. ampoule
- Non applicable
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Sur pied
L'ampoule
- Design
- Linear
- Rendement en lumen
- 2 550 lm à 6 500 K
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 8.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement