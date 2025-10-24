Créez des effets d'éclairage époustouflants avec les 50 000 nuances de blanc et les 16 millions de couleurs du lampadaire Philips Hue Signe, élancé et élégant. La lampe LED White and Color Ambiance du lampadaire Signe illumine instantanément un coin sombre ou un mur vide par un bel éclairage indirect. Grâce à son flux lumineux élevé et à ses options de couleurs, Signe est également idéal en tant qu'éclairage fonctionnel. Signe peut se commander via Bluetooth ou en le connectant au Hue bridge pour profiter de tous les avantages intelligents disponibles, tels que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus.