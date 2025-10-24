Lampe à poser Flourish
Créez une atmosphère chaleureuse avec la lampe de table Philips Hue Flourish. Le design du globe soufflé main donne un bel effet lumineux uniforme. L'éclairage LED White and Color Ambiance fournit la lumière adaptée à chaque situation grâce aux 50.000 nuances de blanc et à 16 millions de couleurs disponibles. Vous pouvez contrôler la lampe via l'app Philips Hue Bluetooth depuis votre smartphone ou votre tablette: allumer et éteindre la lampe, l'atténuer, changer sa couleur. C'est simple. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous connecter au Hue bridge qui vous donne accès à toutes sortes de fonctionnalités de l'éclairage intelligent telles que la personnalisation de scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.
Le prix actuel est 129,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED E27
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Verre