Créez une atmosphère chaleureuse avec la lampe de table Philips Hue Flourish. Le design du globe soufflé main donne un bel effet lumineux uniforme. L'éclairage LED White and Color Ambiance fournit la lumière adaptée à chaque situation grâce aux 50.000 nuances de blanc et à 16 millions de couleurs disponibles. Vous pouvez contrôler la lampe via l'app Philips Hue Bluetooth depuis votre smartphone ou votre tablette: allumer et éteindre la lampe, l'atténuer, changer sa couleur. C'est simple. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous connecter au Hue bridge qui vous donne accès à toutes sortes de fonctionnalités de l'éclairage intelligent telles que la personnalisation de scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.