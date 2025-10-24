Lampe à poser Iris
Ajoutez un luminaire Philips Hue Bloom à votre système pour transformer votre intérieur grâce à une lumière de haute qualité blanche ou colorée. Créez un éclairage d'ambiance indirect et mettez en valeur des meubles ou d'autres éléments de votre déco. Vous pouvez le placer partout où une prise de courant est disponible.
Le prix actuel est 119,95 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
- Commande vocale*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Transparent
Matériaux
Synthétique