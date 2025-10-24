Illuminez un mur avec de la couleur ou créez de magnifiques effets d'éclairage indirects avec cette lampe de table Philips Hue Signe au design élégant. L'ampoule LED intelligente White and Color Ambiance propose jusqu'à 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs pour éclairer tous les endroits. Signe peut également être utilisée comme éclairage fonctionnel sur un bureau ou dans un coin hobby. Vous pouvez contrôler facilement votre nouvel éclairage via Bluetooth ou le connecter au Hue bridge et profiter de tous les avantages intelligents disponibles, tels que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus.