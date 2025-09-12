Nouveau
Lampe de table Flourish
Avec son élégant abat-jour en verre fabriqué à la main, Flourish offre une lumière blanche et colorée diffuse et réglable pour toute occasion ou activité. Bénéficiez d'une lumière chaude pour vous détendre, d'une lumière froide pour vous concentrer et d'une lumière colorée pour créer l'ambiance parfaite. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement la lampe de table Flourish avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté.
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée réglable
- Comprend une ampoule A60 1 100 lumens
- Application et commande vocale
- Compatible avec Zigbee et Matter
- Abat-jour en verre fabriqué à la main
Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes
Simplifiez-vous la vie et amusez-vous avec quatre scénarios lumineux prédéfinis spécialement personnalisables pour vos tâches quotidiennes : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation. Les deux ambiances aux tons froids, Réveil et Concentration, vous aident à démarrer le matin ou à rester concentré(e), tandis que les ambiances plus chaudes de Lecture et Relaxation vous aident à apprécier un bon livre et à vous apaiser l'esprit.
Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge
Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.
Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides
Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.
Contrôlez jusqu'à 10 lumières grâce à l'application Bluetooth
Philips Hue avec Bluetooth est le moyen le plus facile pour adopter l'éclairage connecté. Paramétrez instantanément l'ambiance avec des ampoules LED compatibles Bluetooth et l'application Hue Bluetooth qui permet de contrôler jusqu'à 10 lumières dans une pièce.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Verre