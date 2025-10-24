Ajoutez une lampe Philips hue Go à lumière blanche et colorée à votre système. Transparence et élégance sont les maîtres-mots des lampes Go. Elles sont sans fil, portables et rechargeables. Elles possèdent une autonomie de 3 heures. Le contrôle est assuré par le système Hue ou en appuyant sur le bouton de la lampe.