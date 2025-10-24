Lampe portable Go
Ajoutez une lampe Philips hue Go à lumière blanche et colorée à votre système. Transparence et élégance sont les maîtres-mots des lampes Go. Elles sont sans fil, portables et rechargeables. Elles possèdent une autonomie de 3 heures. Le contrôle est assuré par le système Hue ou en appuyant sur le bouton de la lampe.
Le prix actuel est 79,95 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
- Commande vocale*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique