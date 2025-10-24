Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Lampe portable Go

Lampe portable Go

Ajoutez une lampe Philips hue Go à lumière blanche et colorée à votre système. Transparence et élégance sont les maîtres-mots des lampes Go. Elles sont sans fil, portables et rechargeables. Elles possèdent une autonomie de 3 heures. Le contrôle est assuré par le système Hue ou en appuyant sur le bouton de la lampe.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
  • Commande vocale*
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay