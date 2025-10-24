Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Pack de 2 E14

Pack de 2 E14

Obtenez l'aspect classique des ampoules flamme des LED connectées. Avec des millions de nuances de lumière blanche et colorée, une gradation instantanée et un culot E14 standard, ces ampoules connectées vous permettent de créer une ambiance n'importe où.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • 2 x ampoules E14
  • Éclairage blanc et coloré
  • Variation de l'intensité lumineuse
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    39x117

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay