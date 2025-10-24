Pack de 2 E14
Obtenez l'aspect classique des ampoules flamme des LED connectées. Avec des millions de nuances de lumière blanche et colorée, une gradation instantanée et un culot E14 standard, ces ampoules connectées vous permettent de créer une ambiance n'importe où.
Le prix actuel est 99,95 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 2 x ampoules E14
- Éclairage blanc et coloré
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
39x117