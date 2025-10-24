Le spot à encastrer Hue Centura en finition aluminium garantit une ambiance parfaite en toute occasion. Idéal pour votre salon et votre chambre. Contrôlez-le par Bluetooth pour définir instantanément les scénarios de lumière dans une pièce ou jumelez-le avec un Hue Bridge pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.