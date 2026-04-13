Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
À propos du Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
Une lumière uniformément répartie et élégante, dans un design carré ultra-fin de 30 × 30 cm qui s’intègre à presque tous les intérieurs. Profitez de millions de couleurs, d’une lumière blanche chaud-froid, d’une atténuation jusqu’à seulement 0,2 %, et de la technologie Chromasync pour des couleurs parfaitement assorties sur plusieurs luminaires Hue, afin de créer l’ambiance idéale toute la journée. Les LED spécialement disposées délivrent une lumière parfaitement uniforme sur tout le panneau, tandis que la conception montée en surface est rapide à installer sans découpe au plafond. Contrôlez vos lampes avec l’appli Hue, des interrupteurs connectés ou par la voix. Découvrez encore plus de fonctions d'éclairage connecté avec un Hue Bridge : contrôle à distance, automatisations et simulation de présence.
- Distribution uniforme de la lumière
- Jusqu’à 1 340 lumens
- Blanc froid à chaud (2 200 à 6 500 K)
- Millions de couleurs réglables
- Gradation ultra-faible à 0,2 %
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103182555
Caractéristiques de l'ampoule
- Design
- Square
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- PC
- Conçu spécialement pour
- Grenier, Sous-sol, Garage, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Cuisine, Escaliers
- Style
- Moderne
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Durée de vie nominale
- 25.000
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 360
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- >80
- Temp. de couleur
- 2000-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 0.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 121,8
- Int. rég.
- Oui
- Choisissez votre couleur
- Oui
- Flux lumineux à 4000 K
- 1.100
- Flux lumineux à 2 700 K
- 980
- Techno. ampoule
- LED
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103182555
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 1,32 kg
- Hauteur
- 348 mm
- Longueur
- 340 mm
- Largeur
- 62 mm
- Code 12NC
- 929004457701
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,50
- Puissance
- 11
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 11
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 37 mm
- Longueur totale
- 295 mm
- Largeur totale
- 295 mm
- Largeur de la plaque murale
- 172 mm
- Hauteur de la plaque murale
- 15 mm
- Profondeur de la plaque murale
- 172 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Couleur de lumière
- Lumière colorée et blanche (RGBW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- NA
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 2
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Plafonnier
- LED intégrée
- Oui
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Appli Philips Hue
- Android 8.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge
Autre
- Product Documentation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement