Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Plafonnier en croix à trois spots Centris

Plafonnier en croix à trois spots Centris

Profitez d'un éclairage à la fois fonctionnel et d'ambiance avec un seul équipement. Le Centris noir se compose d'un plafonnier fixe et de trois spots orientables individuellement. Réglez chacun des éclairages sur une couleur parmi des millions disponibles pour obtenir un rendu vraiment unique.

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications

    Noir

    Métal

