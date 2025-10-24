Plafonnier Flourish
Le plafonnier ambiance Philips Hue Flourish, avec son design soufflé main et son éclairage LED intégré, produit un effet lumineux homogène et agréable. La lampe offre un éclairage puissant pour toutes les situations, avec un choix de 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Vous pouvez le contrôler depuis votre smartphone ou votre tablette via l'app Philips Hue Bluetooth. Il est ainsi facile d'allumer et d'éteindre la lampe, de varier son intensité et d'ajuster la couleur de la lumière. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous connecter au Hue bridge qui vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités d'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.
Le prix actuel est 249,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Verre