Le plafonnier ambiance Philips Hue Flourish, avec son design soufflé main et son éclairage LED intégré, produit un effet lumineux homogène et agréable. La lampe offre un éclairage puissant pour toutes les situations, avec un choix de 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Vous pouvez le contrôler depuis votre smartphone ou votre tablette via l'app Philips Hue Bluetooth. Il est ainsi facile d'allumer et d'éteindre la lampe, de varier son intensité et d'ajuster la couleur de la lumière. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous connecter au Hue bridge qui vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités d'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.