Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m
Le prix actuel est 54,99 €
Le prix actuel est 54,99 €
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite á partir de € 50.00
- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m
Créez une ambiance extérieure pleine de vie grâce à un éclairage parfait. Le ruban LED d'extérieur OmniGlow offre des dégradés de couleurs d'une douceur incomparable à chaque instant, pour passer un moment entre amis sur la terrasse, se détendre sur la pelouse ou accueillir des invités à votre porte d'entrée. La technologie avancée OmniGlow élimine les taches visibles des LED, créant ainsi un éclairage homogène sur toute sa longueur. Inutile de dissimuler le ruban LED : mettez-le en valeur et profitez-en comme éclairage direct. OmniGlow ne se contente pas de créer une ambiance. Grâce à sa lumière blanche éclatante de 2 100 lumens, il offre également un éclairage extérieur fonctionnel. Alternez sans effort entre un éclairage d'ambiance raffiné et un éclairage d'aire de travail. Installez OmniGlow le long des bordures de terrasse, des murs, des balcons, des allées et même sur les façades et toitures de votre maison. Sa conception résistante aux intempéries garantit des performances fiables tout au long de l'année. Coupez le ruban lumineux à la longueur souhaitée et refermez-le à l'aide du kit vendu séparément. Profitez d'un contrôle intuitif, d'une personnalisation et d'automatisations grâce à l'application Hue et aux commandes vocales.
- Dégradés très doux OmniGlow
- Correspondance précise des couleurs Chromasync
- Lumière blanche très vive et authentique
- Jusqu’à 2 100 lumens
- Coupez et refermez (kit vendu séparément)
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103167125
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc mat
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Durée de vie nominale
- 25.000
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 120
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 1.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 50
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Oui
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 24V
- Longueur
- 10.000 mm
Divers
- Conçu spécialement pour
- Balcon, Jardin, Extérieur, Patio
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103167125
- Poids net
- 1,74 kg
- Poids brut
- 2,06 kg
- Hauteur
- 296 mm
- Longueur
- 296 mm
- Largeur
- 105 mm
- Code 12NC
- 929004438601
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,50
- Puissance
- 30
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 30
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2.500
- Hauteur totale
- 8,5 mm
- Longueur totale
- 10.000 mm
- Largeur totale
- 17 mm
- Longueur du câble jusqu'à la première LED
- 500 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 10.000 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 1.970
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP67 (PSU IP44)
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux à 2 700 K
- 1.740
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L'ampoule
- Design
- 17mm*8.5mm*10000mm
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement