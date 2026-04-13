La suspension Signe gradient pendant allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Suspendez son design minimaliste et ultra-fin en position horizontale au plafond, puis orientez-le pour mettre en valeur les éléments architecturaux. Le résultat est une lumière qui semble flotter, créant un élément décoratif à la fois élégant et discret pour la cuisine, le bureau à domicile ou les pièces à vivre. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez sans effort entre des tons blanc chaud pour créer une ambiance relaxante, un éclairage direct blanc froid fonctionnel pour les tâches quotidiennes et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer l'ambiance souhaitée. La suspension dégradée Signe, fabriquée en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle connecté, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

Blanc et dégradé de couleurs

Effets d'éclairage de façade et de lumière directe

Tournez pour diriger la lumière selon le besoin

Profil ultra-fin

Finition aluminium noir