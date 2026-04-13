Signe gradient pendulum
Le prix actuel est 349,99 €
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- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Signe gradient pendulum
La suspension Signe gradient pendulum allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Suspendez son design minimaliste ultra-fin depuis le plafond et branchez-le à une prise murale. Pivotez et faites glisser le luminaire le long du câble pour éclairer les éléments architecturaux. Le résultat est une lumière qui semble flotter, créant un élément décoratif à la fois élégant et discret pour la cuisine, le salon ou la chambre. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez entre des tons blanc chaud pour une ambiance relaxante et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer votre ambiance. La suspension dégradée Signe, fabriquée en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.
- Blanc et dégradé de couleurs
- Effets d'éclairage de façade
- Gradation ultra-faible à 0,1 %
- Faites glisser vers le haut ou le bas pour positionner la lumière
- Finition aluminium noir ultra-fine
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103149466
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Aluminium
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Durée de vie nominale
- 25.000
- Plage de température ambiante
- +5 à +35 °C
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Après l’installation
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Type de fiche
- Type C, Type G
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 360
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 90
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 127,5
Divers
- Conçu spécialement pour
- Bureau à domicile, Séjour, Bureau d'étude
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103149466
- Poids net
- 1,11 kg
- Poids brut
- 2,24 kg
- Hauteur
- 138 mm
- Longueur
- 1.412 mm
- Largeur
- 177 mm
- Code 12NC
- 929004321901
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,1
- Puissance
- 20
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 20
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2.500
- Hauteur totale
- 1.297 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Diamètre
- 22 mm
- Techno. ampoule
- Non applicable
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- n/a
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Plafonnier
L'ampoule
- Design
- Linear
- Rendement en lumen
- 2 550 lm à 6 500 K
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 8.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
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