Le lampadaire Signe gradient pole allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Placez son design minimaliste et ultra-fin à la verticale contre un mur du salon, de la chambre ou du bureau, branchez-le et laissez sa lumière mettre en valeur les éléments de la pièce. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez sans effort entre des tons blanc chaud pour créer une ambiance relaxante et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer l'ambiance souhaitée. Le lampadaire dégradé Signe, fabriqué en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle connecté, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

Blanc et dégradé de couleurs

Effets d'éclairage de façade

Gradation ultra-faible à 0,1 %

Profil ultra-fin

Finition aluminium noir