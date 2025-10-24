Personnalisez l'ambiance de votre intérieur avec le projecteur noir apparent Philips Hue Fugato à base ronde. Son design moderne est idéal aussi bien pour le séjour que pour la chambre à coucher. Grâce à l'app Philips Hue Bluetooth, vous pouvez allumer et éteindre les deux lampes LED ambiance, varier ou ajuster la couleur directement depuis votre smartphone ou tablette. En vous connectant au Hue bridge, vous accédez à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent: personnalisation d'ambiances lumineuses, minutage et bien plus encore. Le spot est orné d'une bordure qui s'illumine dans la couleur de votre choix, ajoutant ainsi une touche d'ambiance supplémentaire.