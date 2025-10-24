Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot double Fugato

Spot double Fugato

Personnalisez l'ambiance de votre intérieur avec le projecteur noir apparent Philips Hue Fugato à base ronde. Son design moderne est idéal aussi bien pour le séjour que pour la chambre à coucher. Grâce à l'app Philips Hue Bluetooth, vous pouvez allumer et éteindre les deux lampes LED ambiance, varier ou ajuster la couleur directement depuis votre smartphone ou tablette. En vous connectant au Hue bridge, vous accédez à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent: personnalisation d'ambiances lumineuses, minutage et bien plus encore. Le spot est orné d'une bordure qui s'illumine dans la couleur de votre choix, ajoutant ainsi une touche d'ambiance supplémentaire.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Métal

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay