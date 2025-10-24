Créez l'ambiance parfaite n'importe où dans la maison avec le spot encastré Philips Hue Centura en teinte alu pour éclairage d'accentuation et d'ambiance. La lampe LED White and Color Ambiance fournit une lumière de 50.000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Allumez et éteignez la lampe, atténuez et changez facilement les couleurs avec votre smartphone ou tablette via l'app Philips Hue Bluetooth. La connexion au Hue bridge vous donne accès à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et plus encore.