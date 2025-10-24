Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot encastrable Centura

Spot encastrable Centura

Créez l'ambiance parfaite n'importe où dans la maison avec le spot encastré Philips Hue Centura en teinte alu pour éclairage d'accentuation et d'ambiance. La lampe LED White and Color Ambiance fournit une lumière de 50.000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Allumez et éteignez la lampe, atténuez et changez facilement les couleurs avec votre smartphone ou tablette via l'app Philips Hue Bluetooth. La connexion au Hue bridge vous donne accès à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et plus encore.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay