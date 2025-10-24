Ce spot encastré arrondi Philips Hue Centura, en teinte alu, utilise la lampe LED White and Color Ambience pour éclairer en 50.000 nuances de blanc et en 16 millions de couleurs. Il est donc idéal pour créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans la maison, du couloir à la chambre à coucher. Vous contrôlez la lampe directement depuis un smartphone ou une tablette avec l'app Philips Hue Bluetooth. Pour faire plus que simplement allumer et éteindre, atténuer ou changer de couleur, connectez la lampe à un Hue bridge qui vous donnera accès à toutes sortes de fonctionnalités d'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, la programmation horaire et beaucoup plus.