Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot encastrable Centura

Spot encastrable Centura

Ce spot encastré arrondi Philips Hue Centura, en teinte alu, utilise la lampe LED White and Color Ambience pour éclairer en 50.000 nuances de blanc et en 16 millions de couleurs. Il est donc idéal pour créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans la maison, du couloir à la chambre à coucher. Vous contrôlez la lampe directement depuis un smartphone ou une tablette avec l'app Philips Hue Bluetooth. Pour faire plus que simplement allumer et éteindre, atténuer ou changer de couleur, connectez la lampe à un Hue bridge qui vous donnera accès à toutes sortes de fonctionnalités d'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, la programmation horaire et beaucoup plus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Aluminium

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay