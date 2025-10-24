Le spot encastré blanc Philips Hue Centura blanc offre une ambiance parfaite pour chaque instant. Il est équipé d'une lampe LED White and Color Ambiance qui donne une lumière avec 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Il est donc idéal pour l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance dans toute la maison. Vous pouvez allumer et éteindre le spot, varier sa luminosité et changer les couleurs directement via l'app Philips Hue Bluetooth. La connexion au Hue bridge offre toutes sortes de fonctionnalités intelligentes supplémentaires, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.