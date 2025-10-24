Spot quadruple Argenta
Créez l'ambiance souhaitée dans votre salon et votre chambre à coucher avec Philips Hue Argenta. Quatre projecteurs sur base carrée et blanche avec des lampes LED Ambiance produisent une lumière avec 50.000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Vous pouvez contrôler les lampes directement avec l'app Philips Hue Bluetooth depuis smartphone ou tablette. Vous pouvez aussi vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à de nombreuses fonctionnalités telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.
Le prix actuel est 299,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal