Créez l'ambiance souhaitée dans votre salon et votre chambre à coucher avec Philips Hue Argenta. Quatre projecteurs sur base carrée et blanche avec des lampes LED Ambiance produisent une lumière avec 50.000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Vous pouvez contrôler les lampes directement avec l'app Philips Hue Bluetooth depuis smartphone ou tablette. Vous pouvez aussi vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à de nombreuses fonctionnalités telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.