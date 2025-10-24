Créez à tout moment l'ambiance qui vous convient avec le luminaire intelligent Philips Hue Fugato. Les quatre lampes LED Ambiance proposent 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Idéal pour le salon ou la chambre à coucher. Les spots, sur une socle rectangulaire, sont ornés d'un anneau qui s'illumine en couleur. Utilisez l'app Philips Hue Bluetooth pour allumer ou éteindre les lumières, varier ou ajuster la couleur. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.