Ce luminaire blanc 3 sources Philips Hue Argenta sur socle rectangulaire crée l'atmosphère parfaite dans le salon ou la chambre à coucher. Les lampes LED White and Color Ambiance fournissent une lumière en 50.000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Avec l'application Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez régler l'éclairage d'ambiance et d'accentuation exactement selon vos goûts. Et lorsque vous vous connectez à un Philips Hue bridge, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent telles que la personnalisation des scènes d'éclairage et la programmation.