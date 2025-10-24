Le luminaire noir à trois spots Philips Hue Fugato est idéal pour créer une atmosphère parfaite dans le salon ou la chambre à coucher. Les trois spots smart, sur socle rond, sont ornés d'un anneau qui s'illumine en couleur. Ils sont équipés de lampes LED Ambiance qui fournissent une lumière avec 50.000 nuances blanches et jusqu'à 16 millions de couleurs. Avec l'application Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez facilement allumer et éteindre la lumière, l'atténuer et changer de couleur. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.