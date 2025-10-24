Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot triple Fugato

Spot triple Fugato

Le luminaire noir à trois spots Philips Hue Fugato est idéal pour créer une atmosphère parfaite dans le salon ou la chambre à coucher. Les trois spots smart, sur socle rond, sont ornés d'un anneau qui s'illumine en couleur. Ils sont équipés de lampes LED Ambiance qui fournissent une lumière avec 50.000 nuances blanches et jusqu'à 16 millions de couleurs. Avec l'application Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez facilement allumer et éteindre la lumière, l'atténuer et changer de couleur. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
