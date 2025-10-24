Mettez en évidence vos objets préférés avec le magnifique faisceau lumineux de Philips Hue Argenta. Ce spot rond sur base carrée est équipé d'une lampe LED Ambiance White and Color. Il offre 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. Avec l'application Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez facilement allumer et éteindre la lumière, l'atténuer et changer de teinte. Vous pouvez aussi vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à de nombreuses fonctionnalités telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.