Mettez en valeur vos objets préférés avec le spot ambiance noir Philips Hue Fugato à lumière blanche et colorée. Avec jusqu'à 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs, vous obtenez toujours l'atmosphère idéale. Le spot a une base ronde et sa tête est ornée d'une bordure qui s'illumine dans la couleur de votre choix. Grâce à l'app Philips Hue Bluetooth, vous pouvez facilement éteindre le spot depuis votre smartphone ou votre tablette. Si vous voulez plus de fonctions que l'interrupteur, la gradation ou le réglage de la couleur, vous pouvez vous connecter au Hue bridge. Celui-ci vous ouvre toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent : personnalisation des ambiances lumineuses, minutage et bien d'autres choses encore.