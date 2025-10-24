Le spot blanc apparent Philips Hue Fugato enveloppe d'un beau faisceau lumineux les objets importants de votre pièce. Son ampoule LED Ambiance offre 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. De quoi toujours créer une atmosphère parfaite. Le spot a une base ronde et sa tête est ornée d'une bordure qui s'illumine dans la couleur de votre choix. Grâce à l'app Philips Hue Bluetooth, vous pouvez facilement éteindre le spot depuis votre smartphone ou votre tablette, changer sa couleur ou même l'atténuer. Pour accéder à toutes les fonctionnalités de l’éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore, connectez-vous à un Hue bridge.