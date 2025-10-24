Donnez à chaque pièce une touche de couleur avec ce kit de démarrage Philips Hue, composé de deux ampoules LED intelligentes White and color ambiance à culot E27, d'un pont Hue et d'un interrupteur avec variateur. Avec ce kit de démarrage, vous avez le contrôle total de votre éclairage avec un choix entre 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs de lumière. Vous allez découvrir une infinité de fonctionnalités intelligentes: personnalisation des scènes d'éclairage, synchronisation avec la musique, minutage et bien plus encore.