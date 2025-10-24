Starter kit: 2 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch
Donnez à chaque pièce une touche de couleur avec ce kit de démarrage Philips Hue, composé de deux ampoules LED intelligentes White and color ambiance à culot E27, d'un pont Hue et d'un interrupteur avec variateur. Avec ce kit de démarrage, vous avez le contrôle total de votre éclairage avec un choix entre 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs de lumière. Vous allez découvrir une infinité de fonctionnalités intelligentes: personnalisation des scènes d'éclairage, synchronisation avec la musique, minutage et bien plus encore.
Le prix actuel est 149,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Up to 800 lumens*
- White and colored light
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110