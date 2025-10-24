Ce kit de démarrage Philips Hue comprend trois ampoules LED intelligentes White and color ambiance à culot E27, un pont Hue et deux interrupteurs avec variateur. Les ampoules vous permettent de choisir entre 50 000 nuances de blanc et jusqu'à 16 millions de couleurs. Avec ce kit de démarrage, vous ouvrez une infinité de possibilités: personnalisation de scènes d'éclairage, synchronisation avec la musique, minutage et bien plus. Bref, vous avez le contrôle total de votre éclairage et vous pouvez ajouter une touche de couleur à chaque pièce.