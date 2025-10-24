Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Starter kit: 3 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch

Ce kit de démarrage Philips Hue comprend trois ampoules LED intelligentes White and color ambiance à culot E27, un pont Hue et deux interrupteurs avec variateur. Les ampoules vous permettent de choisir entre 50 000 nuances de blanc et jusqu'à 16 millions de couleurs. Avec ce kit de démarrage, vous ouvrez une infinité de possibilités: personnalisation de scènes d'éclairage, synchronisation avec la musique, minutage et bien plus. Bref, vous avez le contrôle total de votre éclairage et vous pouvez ajouter une touche de couleur à chaque pièce.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Up to 800 lumens*
  • White and colored light
  • Hue Bridge included
  • Dimmer switch included
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60x110

Design et finition

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay