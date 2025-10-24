Starter kit: 3 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch
Ce kit de démarrage Philips Hue comprend trois ampoules LED intelligentes White and color ambiance à culot E27, un pont Hue et deux interrupteurs avec variateur. Les ampoules vous permettent de choisir entre 50 000 nuances de blanc et jusqu'à 16 millions de couleurs. Avec ce kit de démarrage, vous ouvrez une infinité de possibilités: personnalisation de scènes d'éclairage, synchronisation avec la musique, minutage et bien plus. Bref, vous avez le contrôle total de votre éclairage et vous pouvez ajouter une touche de couleur à chaque pièce.
Le prix actuel est 199,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Up to 800 lumens*
- White and colored light
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110