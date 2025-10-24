Ce kit de démarrage Philips Hue se compose de trois spots LED Ambiance White and Color à culot GU10 et un Hue bridge. C'est vous qui contrôlez la lumière avec un choix de 50 000 nuances de blanc et de 16 millions de couleurs. Placez les lampes dans vos spots existants et connectez-les au bridge via l'application Philips Hue. Vous allez maintenant pouvoir explorer des possibilités d'éclairage infinies, telles que la personnalisation de scènes d'éclairage, la synchronisation avec la musique, le minutage et plus encore.