Starter kit: 3 GU10 smart spotlights
Ce kit de démarrage Philips Hue se compose de trois spots LED Ambiance White and Color à culot GU10 et un Hue bridge. C'est vous qui contrôlez la lumière avec un choix de 50 000 nuances de blanc et de 16 millions de couleurs. Placez les lampes dans vos spots existants et connectez-les au bridge via l'application Philips Hue. Vous allez maintenant pouvoir explorer des possibilités d'éclairage infinies, telles que la personnalisation de scènes d'éclairage, la synchronisation avec la musique, le minutage et plus encore.
Le prix actuel est 169,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle intelligent
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58