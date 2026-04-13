La suspension dégradée Signe allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Suspendez son design minimaliste ultra-fin depuis le plafond et branchez-le à une prise murale. Pivotez et faites glisser le luminaire le long du câble pour éclairer les éléments architecturaux. Le résultat est une lumière qui semble flotter, créant un élément décoratif à la fois élégant et discret pour la cuisine, le salon ou la chambre. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez entre des tons blanc chaud pour une ambiance relaxante et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer votre ambiance. La suspension dégradée Signe, fabriquée en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

Blanc et dégradé de couleurs

Effets d'éclairage de façade

Gradation ultra-faible à 0,1 %

Faites glisser vers le haut ou le bas pour positionner la lumière

Finition aluminium noir ultra-fine