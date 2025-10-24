Suspension Ensis

Philips Hue Ensis est une lampe suspendue moderne, raffinée et intelligente qui offre 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Le luminaire est réglable en hauteur et diffuse la lumière à la fois vers le haut et vers le bas. Vous pouvez ainsi alterner parfaitement entre lumière d'ambiance et lumière fonctionnelle, indépendamment l'une de l'autre. Idéal au-dessus de la table à manger. La lampe est facile à commander via smartphone ou tablette grâce à l'app Philips Hue Bluetooth. Vous pouvez allumer et éteindre, atténuer et changer sa couleur. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.