Flourish pendant light with a rounded shape, ribbed texture, and white canopy, illuminated in pink. No visible switches or ports.

Suspension Flourish

La suspension ambiance Philips Hue Flourish offre un éclairage puissant pour toutes les occasions avec plus de 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Son design soufflé main et son éclairage LED intégré assurent un bel effet lumineux uniforme. La suspension peut être commandée par Bluetooth ou intégrée à un système d'éclairage intelligent via le Hue bridge. Le bridge est le cœur du système et donne accès à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et beaucoup plus. Sans le bridge, vous avez néanmoins beaucoup de possibilités grâce à la commande à l'app Philips Hue Bluetooth. Vous pouvez allumer et éteindre la lampe, la dimmer et moduler la couleur de la lumière.

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
