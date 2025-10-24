Eclairez votre maison d'une agréable lumière blanche chaude et douce avec ces lampes flammes LED intelligentes Philips Hue white à culot E14. Vous pouvez placer les ampoules dans n'importe quel luminaire équipé d'un soquet E14. Elles deviendront les pièces maîtresses de tout lustre. Après avoir installé l'app Philips Hue Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez facilement allumer, éteindre ou atténuer. Pour plus de fonctions intelligentes, connectez-vous au Hue bridge. Il permet d'accéder à des fonctionnalités d'éclairage telles que la personnalisation des ambiances lumineuses et le réglage des minuteries.