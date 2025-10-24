Aide
B39 - E14 smart bulb

Cette lampe flamme LED intelligente Philips Hue à culot E14, complètement dimmable, donne une douce et agréable lueur blanche et chaude. Elle s'intègre dans n'importe quel luminaire équipé d'un soquet E14. Sa forme flamme s'intègre parfaitement dans un lustre. Vous pouvez contrôler l'ampoule Philips Hue White directement via l'app Philips Hue Bluetooth depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également vous connecter au Hue bridge pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le réglage des minuteries et bien plus encore.

Points forts du produit

  • White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    39x106

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

