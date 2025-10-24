Cette lampe flamme LED intelligente Philips Hue à culot E14, complètement dimmable, donne une douce et agréable lueur blanche et chaude. Elle s'intègre dans n'importe quel luminaire équipé d'un soquet E14. Sa forme flamme s'intègre parfaitement dans un lustre. Vous pouvez contrôler l'ampoule Philips Hue White directement via l'app Philips Hue Bluetooth depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également vous connecter au Hue bridge pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'éclairage intelligent, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le réglage des minuteries et bien plus encore.