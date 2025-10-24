Profitez d'une lumière douce, blanche et chaude dans votre maison grâce à ces deux spots LED GU10 gradables de Philips Hue. Vous pouvez commander les spots via Bluetooth ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.