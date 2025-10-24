Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Luster - E14 smart bulb - (2-pack)

Promotion

Luster - E14 smart bulb - (2-pack)

Connectez vos plus petites lampes et luminaires, par exemple vos lampes de bureau, vos appliques murales ou vos lampes à poser, avec deux ampoules sphériques Philips Hue White P45 E14. De petite taille, ces ampoules offrent une lumière blanche douce à intensité variable ainsi qu'un contrôle par Bluetooth dans une pièce. Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    45x77

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay