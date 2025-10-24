Tirez le meilleur parti de votre éclairage avec le kit de démarrage Philips Hue White E27, composé de trois ampoules LED à lumière blanche chaude, un Hue bridge et un interrupteur avec variateur sans fil. Vous pouvez allumer et éteindre les lampes à l'aide de l'interrupteur/variateur sans fil. Il vous suffit d'intégrer les ampoules intelligentes dans vos luminaires existants, puis de les connecter au Hue bridge sans peine via l'application Philips Hue. Le Hue bridge est le cœur de votre système intelligent. Dès lors, vous avez accès à toutes les fonctionnalités d'éclairage intelligent proposées par Philips Hue, telles que la gradation sans fil, les routines et les programmateurs.