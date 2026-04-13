Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"

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À propos du Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"

Explorez l’univers du divertissement Hue à domicile avec la bande lumineuse à effet dégradé Play. Ce ruban lumineux TV à dégradé crée des effets d’éclairage de façade colorés qui s’harmonisent parfaitement avec le contenu des films et des séries, grâce à la technologie RVBWWIC. Profitez de scènes lumineuses qui prennent vie avec des tons éclatants, alors que les moments plus sombres instaurent une ambiance grâce à une gradation très poussée. Chromasync assure la correspondance des couleurs entre plusieurs lampes hue. Synchronisez vos lampes à votre manière avec l’app Hue Sync TV, Hue Screen Sync ou le HDMI sync box. Lorsque la synchro n’est pas activée, utilisez le lightstrip pour une ambiance lumineuse et une expérience de visionnage agréable. Installez la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant et en la fixant avec les supports inclus. Contrôlez et personnalisez facilement avec l’application Hue primée.

  • Effets d'éclairage dégradés
  • Technologie RGBWWIC
  • Correspondance précise des couleurs Chromasync
  • Convient aux téléviseurs jusqu’à 85 pouces
  • Dispositif de synchronisation et application Hue nécessaires
  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay